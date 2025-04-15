Львов (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
150,61
Экономия при брони: -27,63 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -32,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
138,90
Экономия при брони: -32,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,04
Экономия при брони: -25,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,12
Экономия при брони: -26,96 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -35,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -35,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -35,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
138,90
Экономия при брони: -32,80 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда