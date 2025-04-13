Харьков (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
137,19
Экономия при брони: -4,41 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
151,07
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,54
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
128,69
Экономия при брони: -21,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
150,24
Экономия при брони: -31,39 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда