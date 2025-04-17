Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -37,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
151,25
Экономия при брони: -32,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
146,73
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
144,30
Экономия при брони: -25,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
144,87
Экономия при брони: -31,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
147,94
Экономия при брони: -29,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00
Экономия при брони: -34,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
143,53
Экономия при брони: -21,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
139,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Амкесол® таблетки блистер в пачке №20
Красная звезда
141,90
Экономия при брони: -37,10 грн