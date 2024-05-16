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Аквамакс спрей назальный 0,65 % баллон с клапаном-пакетом 100 мл с насадкой-распылителем, №1 - Харьков (434785) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
162,72
Экономия: -8,22 грн
154,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (5)
165,65
Экономия: -11,01 грн
154,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
156,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
156,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
179,07
Экономия: -24,97 грн
154,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
156,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
178,13
Экономия: -26,49 грн
151,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
156,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
166,28
Экономия: -14,47 грн
151,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
176,14
Экономия: -21,76 грн
154,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
156,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
156,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
183,22
Экономия: -28,19 грн
155,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
156,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
170,86
Экономия: -18,94 грн
151,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
156,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
156,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
165,69
Экономия: -13,10 грн
152,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
156,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (91)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
156,10 грн