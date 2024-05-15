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Аквамакс спрей назальный 0,65 % баллон с клапаном-пакетом 50 мл с насадкой-распылителем, №1 - Харьков (434784) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
112,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
121,02
Экономия: -8,75 грн
112,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
112,40 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
119,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
126,71
Экономия: -14,44 грн
112,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
119,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
120,61 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
119,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
112,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
112,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
112,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
118,47
Экономия: -10,31 грн
108,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
123,79
Экономия: -13,18 грн
110,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
112,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
120,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
112,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
130,54
Экономия: -18,27 грн
112,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (48)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
112,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
120,54
Экономия: -13,47 грн
107,07 грн