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Аквамакс капли назальные 0,65 % флакон с крышкой-капельницей 20 мл, №1 - Запорожье (298127) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
40,22 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
52,00
Экономия: -12,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
42,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
38,30 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
39,76
Экономия: -1,69 грн
38,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
40,25 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
52,00
Экономия: -13,00 грн
39,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
40,36 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
40,95
Экономия: -2,04 грн
38,91 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
49,00
Экономия: -10,00 грн
39,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется через 41 мин
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 41 мин
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
42,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
40,22 грн