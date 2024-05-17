Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПРОТИВООТЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПрочие средства для лечения заболеваний полости носаПрочие средстваАквамаксЦены в аптеках

Аквамакс капли назальные 0,65 % флакон с крышкой-капельницей 20 мл, №1 - Одесса (298127) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
44,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
48,26 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (3)
49,22
Экономия: -10,54 грн
38,68 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
Всего: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 9
Всего: упаковка (1)
38,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (3)
43,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (1)
43,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
Всего: упаковка (1)
40,25 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 38 мин
Балта, ул. Любомирская, 187/3
Всего: упаковка (1)
53,10
Экономия: -14,42 грн
38,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
40,36 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -7,32 грн
38,68 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (3)
40,36 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -5,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
38,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
Всего: упаковка (3)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Городская семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
Всего: упаковка (1)
42,56 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 51
Всего: упаковка (1)
40,22 грн