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Аквамакс капли назальные 0,65 % флакон с крышкой-капельницей 20 мл, №1 - Львов (298127) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
45,59
Экономия: -2,98 грн
42,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
40,36 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
51,10 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
Всего: упаковка (1)
52,20
Экономия: -13,52 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Болеховская, 53
Всего: упаковка (1)
52,11
Экономия: -13,43 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 5-А
Всего: упаковка (1)
46,00
Экономия: -7,32 грн
38,68 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (1)
45,60
Экономия: -6,92 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 27-В
Всего: упаковка (2)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (2)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Подгаецкая, 2
Всего: упаковка (1)
48,20
Экономия: -9,52 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Шухевича, 48-А
Всего: упаковка (1)
55,50
Экономия: -16,82 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Шевченко, 47-А
Всего: упаковка (1)
51,40
Экономия: -12,72 грн
38,68 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (1)
48,60
Экономия: -9,92 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11
Всего: упаковка (1)
45,42
Экономия: -6,74 грн
38,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Копычинцы, ул. Рынок, 8-А
Всего: упаковка (1)
50,90
Экономия: -12,22 грн
38,68 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
47,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 332
Всего: упаковка (2)
44,83
Экономия: -6,15 грн
38,68 грн