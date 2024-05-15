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Аквамакс капли назальные 0,65 % флакон с крышкой-капельницей 20 мл, №1 - Харьков (298127) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
40,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
44,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
44,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
41,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
43,31
Экономия: -4,63 грн
38,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
42,23 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
45,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
Всего: упаковка (1)
43,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
40,36 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковшаровка, , 10
Всего: упаковка (3)
43,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
43,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Гайдамацкая, 18/2
Всего: упаковка (1)
43,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
42,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
40,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
Всего: упаковка (3)
49,20
Экономия: -10,52 грн
38,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
42,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (2)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
37,94 грн