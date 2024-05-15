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Аквамакс капли назальные 0,65 % флакон с крышкой-капельницей 20 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (298127) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
40,73
Экономия: -1,82 грн
38,91 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (1)
41,33
Экономия: -2,42 грн
38,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
45,42
Экономия: -6,74 грн
38,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (2)
48,79 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
40,37
Экономия: -2,30 грн
38,07 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
52,00
Экономия: -13,00 грн
39,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
40,22 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
Всего: упаковка (1)
42,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (3)
47,31
Экономия: -8,63 грн
38,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
42,56 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -9,00 грн
40,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
38,30 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
40,22 грн