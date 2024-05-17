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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 100 мл с насадкой-распылителем, №1 - Запорожье (298126) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
194,00
Экономия: -47,00 грн
147,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
153,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
178,99
Экономия: -31,73 грн
147,26 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -25,00 грн
147,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
189,30
Экономия: -42,20 грн
147,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
153,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
179,40
Экономия: -30,50 грн
148,90 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
172,00
Экономия: -25,00 грн
147,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
161,01 грн
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
183,00
Экономия: -36,00 грн
147,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
172,00
Экономия: -25,00 грн
147,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
163,00
Экономия: -16,00 грн
147,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
194,00
Экономия: -47,00 грн
147,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
172,00
Экономия: -25,00 грн
147,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -25,00 грн
147,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
163,99
Экономия: -16,73 грн
147,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
168,66 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
153,88 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
183,00
Экономия: -36,00 грн
147,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
153,33 грн