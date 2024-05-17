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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 50 мл с насадкой-распылителем, №1 - Запорожье (298119) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
133,50
Экономия: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
126,99
Экономия: -20,93 грн
106,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
123,99
Экономия: -17,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
121,99
Экономия: -15,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -14,44 грн
106,06 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (2)
110,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
110,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
110,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
124,50
Экономия: -18,44 грн
106,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
110,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
126,99
Экономия: -20,93 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -19,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -19,44 грн
106,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
110,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
124,50
Экономия: -18,44 грн
106,06 грн
В городе Запорожье больше нет предложений с препаратом