Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПРОТИВООТЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПрочие средства для лечения заболеваний полости носаПрочие средстваАквамаксЦены в аптеках

Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 50 мл с насадкой-распылителем, №1 - Одесса (298119) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
132,34 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
133,50
Экономия: -27,44 грн
106,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (3)
128,50
Экономия: -22,44 грн
106,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
119,99
Экономия: -13,92 грн
106,07 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
118,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (3)
117,50
Экономия: -11,43 грн
106,07 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
110,27 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
114,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
114,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (4)
136,50
Экономия: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (3)
136,50
Экономия: -30,44 грн
106,06 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
110,28 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (3)
133,50
Экономия: -27,44 грн
106,06 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
122,99
Экономия: -16,93 грн
106,06 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16
Всего: упаковка (3)
128,50
Экономия: -22,44 грн
106,06 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (3)
114,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 1/1
Всего: упаковка (1)
114,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
121,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 9
Всего: упаковка (1)
114,90 грн