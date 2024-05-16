Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПРОТИВООТЕЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСАПрочие средства для лечения заболеваний полости носаПрочие средстваАквамаксЦены в аптеках

Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 50 мл с насадкой-распылителем, №1 - Львов (298119) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
127,50
Экономия: -21,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
146,99
Экономия: -40,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
152,50
Экономия: -46,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
136,50
Экономия: -30,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
161,50
Экономия: -55,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
124,50
Экономия: -18,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (4)
136,50
Экономия: -30,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
146,99
Экономия: -40,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
157,99
Экономия: -51,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
152,50
Экономия: -46,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (4)
158,50
Экономия: -52,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
139,99
Экономия: -33,92 грн
106,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
113,50
Экономия: -7,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -35,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (3)
152,50
Экономия: -46,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (3)
141,99
Экономия: -35,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
152,50
Экономия: -46,43 грн
106,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -14,43 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (2)
157,99
Экономия: -51,92 грн
106,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (2)
146,99
Экономия: -40,92 грн
106,07 грн