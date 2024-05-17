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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 20 мл с насадкой-распылителем, №1 - Запорожье (298117) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
58,19 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
55,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
71,00
Экономия: -17,00 грн
54,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (2)
54,09
Экономия: -2,31 грн
51,78 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
58,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (2)
51,12
Экономия: -2,65 грн
48,47 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 42 мин
Никополь, просп. Трубников, 25-А
Всего: упаковка (1)
63,73 грн