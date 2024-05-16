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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 20 мл с насадкой-распылителем, №1 - Львов (298117) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (1)
60,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Щурата, 5/7
Всего: упаковка (1)
47,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
37,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
44,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
55,41 грн
В других городах:
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
60,96 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
52,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Угорники, ул. Героев Николаева, 78-А
Всего: упаковка (1)
60,96 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (1)
68,30
Экономия: -15,37 грн
52,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
58,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 2-Б
Всего: упаковка (1)
59,50
Экономия: -6,57 грн
52,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Всего: упаковка (1)
60,33
Экономия: -7,40 грн
52,93 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Горная, 16-А
Всего: упаковка (1)
52,78 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 3
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Победы, 13
Всего: упаковка (1)
62,74
Экономия: -9,81 грн
52,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 10
Всего: упаковка (1)
49,87
Экономия: -2,75 грн
47,12 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн