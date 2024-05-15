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Аквамакс спрей назальный 0,65 % флакон с клапаном-насосом 20 мл с насадкой-распылителем, №1 - Днепр (Днепропетровск) (298117) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
63,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
55,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 40/42
Всего: упаковка (2)
60,43
Экономия: -3,53 грн
56,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, просп. Свободы, 1-Г
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (2)
60,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -11,00 грн
55,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Каменское, бульв. Строителей, 4-А
Всего: упаковка (1)
55,61 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Победы, 26
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Победы, 59-А
Всего: упаковка (1)
55,42 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 4-К
Всего: упаковка (1)
55,42 грн