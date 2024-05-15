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Аквавит-Д3 раствор оральный 375 мкг/мл флакон 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (268095) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
182,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
207,07
Экономия: -24,88 грн
182,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
182,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
197,12
Экономия: -19,18 грн
177,94 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
204,55
Экономия: -26,47 грн
178,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
182,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
182,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
182,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
182,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
199,98
Экономия: -23,75 грн
176,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
182,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
199,79
Экономия: -23,64 грн
176,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
204,22
Экономия: -22,10 грн
182,12 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
182,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
182,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
182,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (5)
203,08
Экономия: -27,70 грн
175,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
182,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
197,91
Экономия: -19,75 грн
178,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
197,87
Экономия: -21,17 грн
176,70 грн