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Азибиот® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №3 - Запорожье (189050) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
258,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
283,74
Экономия: -48,84 грн
234,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
262,23
Экономия: -26,72 грн
235,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
233,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
276,14
Экономия: -33,75 грн
242,39 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
272,14
Экономия: -17,14 грн
255,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
258,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
264,73
Экономия: -22,34 грн
242,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
233,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
259,28
Экономия: -30,22 грн
229,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
240,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
206,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
258,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
194,87
Экономия: -23,21 грн
171,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
231,23
Экономия: -35,75 грн
195,48 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
258,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
215,42
Экономия: -39,60 грн
175,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
252,78
Экономия: -18,64 грн
234,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
222,54
Экономия: -40,07 грн
182,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 42 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
258,10 грн