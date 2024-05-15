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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг блистер, №40 - Днепр (Днепропетровск) (909352) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
1059,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (1)
1059,82 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
1349,80
Экономия: -289,98 грн
1059,82 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
877,00 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1385,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (1)
850,00 грн
Фармсвит здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
Всего: упаковка (1)
916,53 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 16:00
Клевань, ул. Деражнянская, 39
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
786,74 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киверцы, ул. Соборности, 5-А
Всего: упаковка (1)
718,14 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 19:00
Луцк, просп. Воли, 4/1
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
714,94 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом