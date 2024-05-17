К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено

В других городах:

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Независимости, 27 Всего: блистер (2) 942,90 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 985,80 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется через 43 мин График работы Харьков, проезд Стадионный, 17-А Всего: упаковка (3) 942,00 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19 Всего: упаковка (1) 942,00 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10 Всего: упаковка (1) 1012,17 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Бориспольская, 34 Всего: упаковка (1) 1280,00 Экономия: -267,83 грн 1012,17 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18 Всего: упаковка (1) 1250,00 Экономия: -267,30 грн 982,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5 Всего: упаковка (1) 1263,00 Экономия: -270,79 грн 992,21 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 16-А Всего: упаковка (1) 1280,00 Экономия: -271,45 грн 1008,55 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-В Всего: упаковка (1) 1251,50 Экономия: -268,80 грн 982,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, просп. Соборности, 6 Всего: упаковка (1) 1003,11 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А Всего: упаковка (2) 1277,50 Экономия: -274,39 грн 1003,11 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18 Всего: упаковка (2) 1250,00 Экономия: -267,30 грн 982,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто График работы Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3 Всего: упаковка (2) 1277,50 Экономия: -268,23 грн 1009,27 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Окипной Раисы, 9 Всего: упаковка (1) 1160,00 Экономия: -246,71 грн 913,29 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А Всего: упаковка (1) 1251,50 Экономия: -268,83 грн 982,67 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1 Всего: упаковка (2) 1012,17 грн Забронировать

Фармация Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, просп. Науки, 4 Всего: упаковка (2) 1157,20 Экономия: -174,50 грн 982,70 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто График работы Киев, ул. Малая Шияновская, 1 Всего: упаковка (1) 1263,00 Экономия: -270,79 грн 992,21 грн Забронировать

Фармация Подробнее Закрыто График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 1251,50 Экономия: -268,80 грн 982,70 грн Забронировать