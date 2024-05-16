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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер, №40 - Львов (909351) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
1160,00
Экономия: -246,71 грн
913,29 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
1251,50
Экономия: -268,83 грн
982,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
1160,00
Экономия: -177,32 грн
982,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
1285,00
Экономия: -275,73 грн
1009,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (1)
1251,50
Экономия: -268,83 грн
982,67 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
1002,00
Экономия: -19,30 грн
982,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1251,50
Экономия: -268,80 грн
982,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (2)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мостицкая, 9
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -259,89 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109/2
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (1)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
Всего: упаковка (2)
1280,00
Экономия: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн