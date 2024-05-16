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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг блистер, №40 - Харьков (909351) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (3)
942,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: блистер (2)
942,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
Всего: упаковка (1)
1012,17 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -267,83 грн
1012,17 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
1263,00
Экономия: -270,79 грн
992,21 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
1250,00
Экономия: -267,30 грн
982,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
1251,50
Экономия: -268,80 грн
982,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (1)
1280,00
Экономия: -271,45 грн
1008,55 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
Всего: упаковка (2)
1250,00
Экономия: -267,30 грн
982,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Соборности, 6
Всего: упаковка (1)
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -268,23 грн
1009,27 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
1008,55 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (2)
1277,50
Экономия: -274,39 грн
1003,11 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (1)
1250,00
Экономия: -267,32 грн
982,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
1160,00
Экономия: -246,71 грн
913,29 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (2)
913,29 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
1012,17 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
982,67 грн