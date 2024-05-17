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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Запорожье (150567) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
1209,90 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1162,07
Экономия: -200,03 грн
962,04 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1169,70
Экономия: -119,20 грн
1050,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1156,55
Экономия: -134,80 грн
1021,75 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
838,00
Экономия: -96,00 грн
742,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
1167,71
Экономия: -176,92 грн
990,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1148,03
Экономия: -135,13 грн
1012,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1172,58
Экономия: -155,25 грн
1017,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1159,09
Экономия: -209,22 грн
949,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
1154,22
Экономия: -94,87 грн
1059,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1172,58
Экономия: -177,37 грн
995,21 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
889,00
Экономия: -147,00 грн
742,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1179,66
Экономия: -129,16 грн
1050,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (1)
1160,08
Экономия: -80,83 грн
1079,25 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
1164,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1180,10
Экономия: -125,18 грн
1054,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1165,17
Экономия: -105,82 грн
1059,35 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1141,40
Экономия: -137,34 грн
1004,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1158,65
Экономия: -89,35 грн
1069,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1150,02
Экономия: -137,12 грн
1012,90 грн