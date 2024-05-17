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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Одесса (150567) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: банка (1)
1461,50
Экономия: -419,90 грн
1041,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
1138,96
Экономия: -54,18 грн
1084,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
1159,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1169,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
1139,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1155,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
1162,74
Экономия: -107,82 грн
1054,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1146,48
Экономия: -138,00 грн
1008,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
1139,18
Экономия: -88,68 грн
1050,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1176,12
Экономия: -145,52 грн
1030,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1159,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
969,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
1157,32
Экономия: -102,40 грн
1054,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1177,56
Экономия: -155,81 грн
1021,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1154,00
Экономия: -179,80 грн
974,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1144,93
Экономия: -123,18 грн
1021,75 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
1145,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1177,33
Экономия: -215,29 грн
962,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
1087,92 грн