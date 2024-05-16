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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Львов (150567) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1054,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
997,95
Экономия: -22,47 грн
975,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1096,97
Экономия: -124,01 грн
972,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1149,87
Экономия: -176,91 грн
972,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1162,85
Экономия: -88,02 грн
1074,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
1103,99
Экономия: -131,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1159,99
Экономия: -187,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1163,99
Экономия: -191,03 грн
972,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1058,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1096,97
Экономия: -124,01 грн
972,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1054,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1149,87
Экономия: -176,91 грн
972,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
1148,03
Экономия: -107,48 грн
1040,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 10
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1054,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1164,29
Экономия: -89,46 грн
1074,83 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1163,99
Экономия: -191,03 грн
972,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: банка (3)
1058,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1127,99
Экономия: -155,03 грн
972,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1180,99
Экономия: -208,03 грн
972,96 грн