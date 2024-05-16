Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на нервную системуРазличные препаратыАрмадин ЛонгЦены в аптеках

Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Киев (150567) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
1119,23 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1163,99
Экономия: -191,03 грн
972,96 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
1094,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1114,99
Экономия: -142,03 грн
972,96 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
1058,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1171,36
Экономия: -206,01 грн
965,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1145,71
Экономия: -137,23 грн
1008,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1321,99
Экономия: -211,43 грн
1110,56 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
1114,99
Экономия: -142,03 грн
972,96 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1107,99
Экономия: -135,03 грн
972,96 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
1096,22 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1201,99
Экономия: -229,03 грн
972,96 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1107,99
Экономия: -135,03 грн
972,96 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
1059,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1140,84
Экономия: -175,49 грн
965,35 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1201,99
Экономия: -229,03 грн
972,96 грн
Виталюкс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1059,85 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
Всего: банка (2)
1058,90 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
Всего: упаковка (2)
1112,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1331,02
Экономия: -100,88 грн
1230,14 грн