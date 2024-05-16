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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Харьков (150567) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеке
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
1124,79 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1339,80
Экономия: -147,82 грн
1191,98 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
1243,36 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
1320,33
Экономия: -123,27 грн
1197,06 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
1190,20 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
1330,51
Экономия: -149,98 грн
1180,53 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
1105,09 грн
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1188,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
1096,99 грн
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Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
1253,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1096,97
Экономия: -124,01 грн
972,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
1111,88 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
1113,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1341,20
Экономия: -230,64 грн
1110,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
1103,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
1104,26 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
1199,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1179,66
Экономия: -124,74 грн
1054,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
1248,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: банка (1)
1431,50
Экономия: -382,60 грн
1048,90 грн