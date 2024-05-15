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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 500 мг банка, №40 - Днепр (Днепропетровск) (150567) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1168,93
Экономия: -138,33 грн
1030,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1181,32
Экономия: -190,53 грн
990,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1160,08
Экономия: -109,58 грн
1050,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1150,02
Экономия: -75,19 грн
1074,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1160,31
Экономия: -85,48 грн
1074,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1173,35
Экономия: -122,85 грн
1050,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1153,45
Экономия: -149,39 грн
1004,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1141,06
Экономия: -76,18 грн
1064,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1164,84
Экономия: -174,05 грн
990,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1158,43
Экономия: -89,13 грн
1069,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
1176,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1172,80
Экономия: -207,45 грн
965,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
1093,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
1313,85
Экономия: -143,50 грн
1170,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1172,03
Экономия: -163,55 грн
1008,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1178,88
Экономия: -152,71 грн
1026,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1170,37
Экономия: -134,24 грн
1036,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Березинская, 20
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1157,54
Экономия: -140,21 грн
1017,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (2)
1202,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 6
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1147,04
Экономия: -138,56 грн
1008,48 грн