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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг банка, №40 - Одесса (150564) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
998,91
Экономия: -47,52 грн
951,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1018,70
Экономия: -172,05 грн
846,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
907,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
1045,99
Экономия: -171,67 грн
874,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1), банка (2)
908,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
844,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
951,48
Экономия: -21,43 грн
930,05 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
1019,77
Экономия: -94,56 грн
925,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
1033,83
Экономия: -137,72 грн
896,11 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1000,99
Экономия: -126,67 грн
874,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
1005,51
Экономия: -121,03 грн
884,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
999,11
Экономия: -77,78 грн
921,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5)
1031,50
Экономия: -127,63 грн
903,87 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1003,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
1022,58
Экономия: -71,19 грн
951,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1), банка (1)
907,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: банка (2)
908,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: таблетки пролонгированного действия (20)
1012,99
Экономия: -138,67 грн
874,32 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
989,30 грн