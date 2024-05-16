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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг банка, №40 - Львов (150564) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
951,48
Экономия: -21,43 грн
930,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
907,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1015,50
Экономия: -72,83 грн
942,67 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
984,02
Экономия: -109,70 грн
874,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
907,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), банка (2)
1253,00
Экономия: -377,80 грн
875,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1031,99
Экономия: -157,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1030,99
Экономия: -156,67 грн
874,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
1019,86
Экономия: -77,19 грн
942,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: банка (3)
1253,00
Экономия: -377,80 грн
875,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
902,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
985,22
Экономия: -110,90 грн
874,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1045,99
Экономия: -171,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
994,99
Экономия: -120,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1045,99
Экономия: -171,67 грн
874,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: банка (3)
908,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
994,99
Экономия: -120,67 грн
874,32 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
1035,99
Экономия: -161,67 грн
874,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
902,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
1006,87
Экономия: -94,27 грн
912,60 грн