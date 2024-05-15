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Армадин Лонг таблетки пролонгированного действия 300 мг банка, №40 - Днепр (Днепропетровск) (150564) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 222 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
1030,14
Экономия: -145,66 грн
884,48 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
1254,10
Экономия: -378,90 грн
875,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
1024,32
Экономия: -147,60 грн
876,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), банка (3)
1083,40
Экономия: -226,70 грн
856,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
947,69 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
992,99
Экономия: -118,67 грн
874,32 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), банка (3)
1188,80
Экономия: -332,10 грн
856,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
1083,40
Экономия: -226,70 грн
856,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
1006,67
Экономия: -97,95 грн
908,72 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1020,06
Экономия: -50,24 грн
969,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1035,09
Экономия: -188,44 грн
846,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
1012,78
Экономия: -143,82 грн
868,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: банка (3)
908,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: банка (3)
1028,70
Экономия: -172,00 грн
856,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
1008,90
Экономия: -139,94 грн
868,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки пролонгированного действия (10)
1021,32
Экономия: -121,33 грн
899,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1025,20
Экономия: -121,33 грн
903,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
908,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: таблетки пролонгированного действия (30)
1037,51
Экономия: -112,30 грн
925,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
939,69 грн