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Аброл® сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Харьков (136597) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 354 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
96,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
85,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
82,31
Экономия: -14,74 грн
67,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
85,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
71,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
82,93
Экономия: -19,68 грн
63,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
85,04 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
67,40 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
70,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
67,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
100,99
Экономия: -14,02 грн
86,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
85,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
86,15 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
75,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
85,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
92,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
85,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
92,64 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
93,11 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
85,98 грн