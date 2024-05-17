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Артрокол гель 25 мг/г туба 45 г, №1 - Одесса (188003) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
204,10
Экономия: -63,90 грн
140,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
139,05
Экономия: -4,05 грн
135,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
173,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
174,26
Экономия: -34,70 грн
139,56 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
164,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
180,50
Экономия: -39,68 грн
140,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
152,85 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
162,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
161,83
Экономия: -21,91 грн
139,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 10 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
165,12
Экономия: -24,67 грн
140,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
168,50
Экономия: -27,68 грн
140,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
162,67
Экономия: -22,44 грн
140,23 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
157,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
158,66
Экономия: -16,19 грн
142,47 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
204,10
Экономия: -63,90 грн
140,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3)
165,82
Экономия: -15,79 грн
150,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
185,40
Экономия: -43,20 грн
142,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
201,30
Экономия: -61,10 грн
140,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
159,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
158,05
Экономия: -18,40 грн
139,65 грн