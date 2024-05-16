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Артрокол гель 25 мг/г туба 45 г, №1 - Харьков (188003) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
163,25
Экономия: -11,67 грн
151,58 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
154,67 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
160,46
Экономия: -20,44 грн
140,02 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
156,27 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
157,31 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
145,97 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
195,80
Экономия: -55,60 грн
140,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
156,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
186,80
Экономия: -44,60 грн
142,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
163,50
Экономия: -22,69 грн
140,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
151,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
155,18 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
144,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
160,34
Экономия: -16,35 грн
143,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
152,37 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
149,34 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
151,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
170,59
Экономия: -18,06 грн
152,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
154,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
156,58 грн