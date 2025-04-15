Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 64 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
57,20
Экономия при брони: -3,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
89,75
Экономия при брони: -8,75 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,97
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,72
Экономия при брони: -9,72 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,72
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,72
Экономия при брони: -9,72 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
89,75
Экономия при брони: -8,75 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
19,94
Экономия при брони: -1,94 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Школьная / Крепостная, 42/10
3.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
90,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
56,24
Экономия при брони: -2,24 грн