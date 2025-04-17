Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
59,82
Экономия при брони: -5,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
19,94
Экономия при брони: -1,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
102,93
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
10,36
Экономия при брони: -1,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
89,73
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
94,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,50
Экономия при брони: -0,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
74,04
Экономия при брони: -18,26 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -9,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница