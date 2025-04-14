Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
83,03
Экономия при брони: -4,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
76,00
Экономия при брони: -2,56 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
10,26
Экономия при брони: -0,77 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
47,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
51,58
Экономия при брони: -8,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
95,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 55
5.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница