Киев
Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)

Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 15 аптеках в Николаев
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
84,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
49,85
Экономия при брони: -1,80 грн
48,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
96,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
38,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -3,60 грн
96,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
28,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Николаевская, 19/3
4.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
69,79
Экономия при брони: -2,52 грн
67,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
37,13
Экономия при брони: -1,20 грн
35,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
89,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
19,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
67,27 грн
Полимед
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Малая Морская, 108/5
2.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
11.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
92,30 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Лавренева, 9
54.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
60,39
Экономия при брони: -7,81 грн
52,58 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 103
57.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
70,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
10,25
Экономия при брони: -1,08 грн
9,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,50 грн
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