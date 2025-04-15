Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,97
Экономия при брони: -0,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
79,76
Экономия при брони: -6,32 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,97
Экономия при брони: -0,79 грн
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница