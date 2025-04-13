Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 438 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
83,40
Экономия при брони: -6,49 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
28,28
Экономия при брони: -7,15 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
41,60
Экономия при брони: -3,24 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
94,20
Экономия при брони: -9,61 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
1.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
94,20
Экономия при брони: -9,61 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
103,26
Экономия при брони: -4,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница