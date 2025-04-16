Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
104,58
Экономия при брони: -5,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,72
Экономия при брони: -11,72 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,81
Экономия при брони: -0,81 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
44,41
Экономия при брони: -0,41 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
10,43
Экономия при брони: -2,25 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,72
Экономия при брони: -11,72 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
88,81
Экономия при брони: -0,81 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
99,70
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
9,35
Экономия при брони: -0,67 грн