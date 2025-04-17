Эуфиллин-Дарница (Euphylline-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
49,85
Экономия при брони: -1,65 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
59,82
Экономия при брони: -1,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 114-А
3.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека нежных цен
Чернигов, ул. 1-й танковой бригады, 29
4.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
10,30
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
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Мена, ул. Героев АТО, 4
64.0 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Подорожник
Мена, ул. Сиверский Шлях, 28/2
64.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
39,88
Экономия при брони: -0,28 грн
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 53/4
65.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Козелец, ул. Соборности, 19
66.3 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Вета
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
Эуфиллин-Дарница раствор для инъекций 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарница
89,30
Экономия при брони: -2,68 грн