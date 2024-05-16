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АХД 2000 раствор накожный 75 г/100 г флакон 250 мл с распылит., №1 - Львов (16364) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (3)
110,00
Экономия: -3,30 грн
106,70 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
109,00
Экономия: -5,45 грн
103,55 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Бородино, ул. Лесная, 9-А
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
80,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 96
Всего: упаковка (2)
93,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (5)
82,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
Всего: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (2)
80,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Телеграфная, 182/1
Всего: упаковка (1)
88,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 109
Всего: упаковка (4)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 98
Всего: упаковка (4)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
80,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (2)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (2)
82,00 грн