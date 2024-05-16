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АХД 2000 раствор накожный 75 г/100 г флакон 250 мл с распылит., №1 - Харьков (16364) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (2)
108,00 грн
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (5)
109,00
Экономия: -5,45 грн
103,55 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
81,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (5)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, просп. Мира, 13/5
Всего: упаковка (2)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Южное, ул. Новобилярская, 22/1-Б
Всего: упаковка (4)
75,30 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (2)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -3,27 грн
105,73 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -3,61 грн
116,89 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (2)
80,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 128
Всего: упаковка (1)
95,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Крыжановка, ул. Бочарова Генерала, 62
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (2)
75,90 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 133
Всего: упаковка (2)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (6)
81,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
Всего: упаковка (1)
81,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
69,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (2)
69,70 грн