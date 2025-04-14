Трифтазин-Дарница (Triftazinum-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
224,86
Экономия при брони: -11,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
233,32
Экономия при брони: -9,94 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
247,62
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
217,39
Экономия при брони: -8,44 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн