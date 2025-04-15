Трифтазин-Дарница (Triftazinum-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
193,72
Экономия при брони: -11,63 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Зеленая, 73
2.2 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
214,80
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
237,70
Экономия при брони: -41,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.1 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,20
Экономия при брони: -36,10 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн