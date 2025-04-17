Трифтазин-Дарница (Triftazinum-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
237,90
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
237,70
Экономия при брони: -27,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
95,08
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
250,90
Экономия при брони: -14,59 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
123,28
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
221,32
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Трифтазин-Дарница раствор для инъекций 2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
232,30 грн