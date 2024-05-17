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Артифлекс Хондро раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Одесса (155152) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
595,62
Экономия: -35,62 грн
560,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
612,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
581,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
633,42
Экономия: -79,24 грн
554,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: ампула (9)
581,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
616,23
Экономия: -53,07 грн
563,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2), ампула (4)
607,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
599,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 11 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: раствор для инъекций (6)
634,88
Экономия: -81,24 грн
553,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
594,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
614,86
Экономия: -50,12 грн
564,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 33-А
Всего: упаковка (1)
616,98
Экономия: -37,98 грн
579,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
605,06
Экономия: -36,22 грн
568,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 9
Всего: упаковка (1)
589,29
Экономия: -29,29 грн
560,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: ампула (9)
607,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
591,13
Экономия: -27,81 грн
563,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: раствор для инъекций (8)
600,88
Экономия: -41,73 грн
559,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Варненская, 7-Б
Всего: упаковка (1)
604,05
Экономия: -35,05 грн
569,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
599,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Педагогическая, 11
Всего: упаковка (1)
619,12
Экономия: -50,09 грн
569,03 грн