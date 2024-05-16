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Артифлекс Хондро раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (155152) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), ампула (1)
602,16
Экономия: -48,46 грн
553,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
620,10
Экономия: -65,92 грн
554,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1), ампула (5)
621,45
Экономия: -52,24 грн
569,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
609,38
Экономия: -46,21 грн
563,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1), ампула (9)
576,05
Экономия: -17,05 грн
559,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
587,95
Экономия: -24,74 грн
563,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: ампула (4)
609,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
596,73
Экономия: -42,55 грн
554,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: раствор для инъекций (5)
589,13
Экономия: -30,13 грн
559,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
596,60
Экономия: -43,06 грн
553,54 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1), ампула (5)
580,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (2)
568,30 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1), ампула (5)
592,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: ампула (5)
607,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
608,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: ампула (5)
604,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
580,07
Экономия: -21,07 грн
559,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: раствор для инъекций (5)
593,75
Экономия: -45,05 грн
548,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (2)
605,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (2)
606,50 грн